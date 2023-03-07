Aile 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Aile yeni fragman çıktı mı?

Show TV'nin beğenilen dizileri arasında gelen Aile bugün 1. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünün ardından 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Aile 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Aile yeni fragman çıktı mı? Aile dizisi 2. yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte fragman tarihi...