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Aile 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Aile yeni fragman çıktı mı?

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Aile 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Aile yeni fragman çıktı mı?

Show TV'nin beğenilen dizileri arasında gelen Aile bugün 1. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünün ardından 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Aile 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Aile yeni fragman çıktı mı? Aile dizisi 2. yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte fragman tarihi...

Bugün ilk bölümü yayınlanacak olan Aile'nin başrolü Serenay Sarıkaya'dan duygusal paylaşım: Heyecan ve korku varBugün ilk bölümü yayınlanacak olan Aile'nin başrolü Serenay Sarıkaya'dan duygusal paylaşım: Heyecan ve korku var

Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Türk televizyon dizisidir. Aile 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Aile yeni fragman çıktı mı?

Aile dizisi her hafta Salıgünü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

Aile dizisinin 1. bölümünün ardından 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına resmi Youtube kanalından ulaşabilirsiniz.

Tanınmış bir aileden gelen Aslan Soykan, kendisiyle benzer sorunlar yaşayan psikolog Devin Aydın ile tanışır ve aile içinde farklı durumlar ortaya çıkar.

Aile 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Aile yeni fragman çıktı mı?

Kıvanç Tatlıtuğ

Serenay Sarıkaya

Nejat İşler

Canan Ergüder

Nur Sürer

Levent Ülgen

İpek Tenolcay

Ushan Çakır

Emel Göksu

Esma Yeşim Gül

Mert Denizmen

Umutcan Ütebay

Yüsra Geyik

Ozan Gözel

Ecem Simge Yurdatapan

İpek Çiçek

Defne Piriçci

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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