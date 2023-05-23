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Aile 13.bölüm fragmanı! Aile dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm fragmanı İZLE!

Aile 13.bölüm fragmanı! Aile dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm fragmanı İZLE!

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Aile yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Show Tv'nin sevilen dizisi Aile yeni bölüm merak konusu oldu. Peki, Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile ' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

Aile dizisinin oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer almaktadır.

Aile yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Show Tv'nin sevilen dizisi Aile son bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Aile dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Aile 13.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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