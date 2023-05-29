Aile 13. bölüm CANLI İZLE! Aile dizisi yeni bölüm İZLE! 29 Mayıs Aile yeni bölüm CANLI YAYIN!

Star Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile, güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından, Aile 13.bölüm canlı izle! Aile yeni bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Aile yeni bölüm izleme linki

AİLE SON BÖLÜM NE OLDU?

Soykanların karşısında artık babasına dönüşmüş bir Aslan vardır. Bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilen Aslan, Devin'i kendinden korumak için ona köprüden önceki son çıkışı gösterir. Şimdi Devin ya ardına bile bakmadan bu aileden uzaklaşacak ya da Aslan'la kalıp bu ailenin bir parçası olacaktır. Devin'in bir karar vermesi gerekmektedir. Diğer taraftan Hülya da oğlunun gözünü kararttığını anlar ve İlyas'la girecekleri savaşı önlemek için harekete geçer.

AİLE 13.BÖLÜM İZLE!

Aile dizisinin yeni bölüm izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile dizisinin yeni bölümü saat 20.00'da Show Tv ekranlarında canlı olarak yayınlanmaktadır.