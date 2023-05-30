Aile 13.bölüm CANLI İZLE! Aile dizisi sezon finali İZLE! 30 Mayıs Aile yeni bölüm İZLE!

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Show Tv'de yayınlanan Aile, bu akşam sezon finaliyle ekranlara gelecek. Kullanıcılar tarafından, Aile yeni bölüm izle! Aile sezon finali izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aile dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. İşte, Aile 13.bölüm canlı izleme linki!

AİLE SON BÖLÜM NE OLDU?

Mezarlıktaki patlamadan sonra Aysel ve bebeğinin durumu kritiktir. Savaşına kaldığı yerden devam eden İlyas, Hülya'yı oğulları arasında bir seçim yapması konusunda köşeye sıkıştırır. İlyas'ı durdurmak için Hülya ve İbo yeni bir yol ararken, Aslan ailesine yaşatılanların bedelini ödetmek için bir plan kurar. Üstelik Aslan bu planında Cihan'la birlik olacaktır. Diğer taraftan İlyas'ın hedefinde ise Devin vardır.

Ailesini korumak için İlyas'a bir cevap vermek zorunda kalan Hülya, en nihayetinde oğulları arasında bir seçim yapar. İlyas; Soykanlarla olan savaşını bitirmek için son darbeyi yapmaya artık hazırdır. Hülya'nın kendisine verdiği isimle karşı karşıya gelir. Acaba Hülya hangi oğlunun ismini vermiştir? Cihan mı? Aslan mı? Öz evladı mı? Yoksa evlatlığı mı?

AİLE 13.BÖLÜM CANLI İZLE!

Aile dizisinin yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile canlı izleme linki araştırılıyor. Aile dizisi her Salı günü saat 20.00'da Show Tv'de yayınlanmaktadır.