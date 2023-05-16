Aile 12.bölüm fragmanı! Aile dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm fragmanı İZLE!

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Aile dizisinin 12.bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Aile 12.bölüm fragmanı! Aile yeni bölüm fragmanı izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Aile dizisi yeni bölüm fragmanı!

AİLE SON BÖLÜM NE OLDU?

İlyas'ın ani gelişinden sonra Soykanlar büyükk bir tehlikeyle karşı karşıya gelirken; İlyas oğlunun bir anda ortadan kaybolmasının nedenini araştırmaya başlar. Gerçeklerin ortaya çıkması artık an meselesidir. Aslan, ailesini İlyas'tan korumaya çalışırken; bir yandan da babasına dönüşmemenin mücadelesini verir. Avukatın karısının ölmediğinden şüphelenen Hülya ise bu olayı kökünden çözmek için harekete geçer.

Devin, babası tarafından evinden atılan annesinin imdadına yetişir. Artık evsiz kalan Neşe, bir süreliğine çiftlikte yaşamaya başlarken; Devin oyunu Soykan kurallarına göre oynayarak babasıyla hesaplaşacaktır.

AİLE 12.BÖLÜM FRAGMANI!

Aile dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Show Tv ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Aile'nin son bölümü ilgiyle takip edildi. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinin fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Aile 12.bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.