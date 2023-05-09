Aile 11. bölüm fragmanı! (VİDEO) Aile dizisi yeni bölümde ne olacak? Aile yeni bölüm fragmanı İZLE!

AİLE yeni bölüm fragmanı İZLE! Sevilen dizi Aile, Show Tv ekranlarında bu akşam izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Aile dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler, Aile dizisinin yeni bölüm fragman linki araştırılıyor. Peki, Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Aile yeni bölüm fragmanı İZLE!

AİLE SON BÖLÜM NE OLDU?

Serhat'ın ölümü Soykanlar için büyük bir savaşın başlangıcıdır. Serhat'ın avukatı Suat, tüm yaşananları öğrenir ve her şeyi İlyas'a anlatmakla tehdit eder. Aslan bu sorunu çözmek için Cihan'la iş birliğine devam ederken; iki kardeş Suat'ın peşine düşerler. Ancak bulduklarında tüm planlarını değiştirecek bir sürprizle karşılaşacaklardır.

Diğer taraftan Serhat'ın öldüğünü öğrenen Hülya ise aileyi korumak için İbo'yla yeniden iş birliği yapmak zorundadır. Bu konudaki fikir ayrılıkları Aslan ve Hülya'yı karşı karşıya getirecektir. Tüm bunlara rağmen Aslan ailesinin güvenliği için Devin ve Yağmur'u da alıp çiftliğe dönerken; Hülya'nın aile üzerindeki hakimiyeti de sarsılmaya devam eder. Hülya ve Devin arasındaki mücadele artık çok daha büyüktür.

AİLE DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Aile dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile dizisi 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.