Aile 11.bölüm CANLI İZLE! Aile dizisi yeni bölüm İZLE! 16 Mayıs Aile yeni bölüm CANLI YAYIN!

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinin son bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kullanıcılar tarafından, Aile 11.bölüm izle Aile yeni bölüm izle araştırılan konular arasında yer alıyor İşte Aile 11.bölüm canlı izleme linki

AİLE SON BÖLÜM NE OLDU?

İlyas'ın ani gelişinden sonra Soykanlar büyükk bir tehlikeyle karşı karşıya gelirken; İlyas oğlunun bir anda ortadan kaybolmasının nedenini araştırmaya başlar. Gerçeklerin ortaya çıkması artık an meselesidir. Aslan, ailesini İlyas'tan korumaya çalışırken; bir yandan da babasına dönüşmemenin mücadelesini verir. Avukatın karısının ölmediğinden şüphelenen Hülya ise bu olayı kökünden çözmek için harekete geçer.

Devin, babası tarafından evinden atılan annesinin imdadına yetişir. Artık evsiz kalan Neşe, bir süreliğine çiftlikte yaşamaya başlarken; Devin oyunu Soykan kurallarına göre oynayarak babasıyla hesaplaşacaktır.

AİLE 11.BÖLÜM CANLI İZLE

Aile dizisinin yeni bölüm canlı izleme linki araştırılıyor. Aile dizisinin 11.bölümü Show Tv ekranlarında saat 20.00'da yayınlanmaktadır.