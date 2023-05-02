Show TV'nin beğenilen dizileri arasında gelen Aile bugün 9. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünün ardından 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Aile yeni fragman çıktı mı? Aile dizisi 10. yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte fragman tarihi...

Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Türk televizyon dizisidir. Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Aile yeni fragman çıktı mı?

AİLE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aile dizisi her hafta Salıgünü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

AİLE 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aile dizisinin 9. bölümünün ardından 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı bugünkü bölümün ardından resmi Youtube kanalında yayınlanacaktır.

AİLE KONUSU NEDİR?

Tanınmış bir aileden gelen Aslan Soykan, kendisiyle benzer sorunlar yaşayan psikolog Devin Aydın ile tanışır ve aile içinde farklı durumlar ortaya çıkar.

AİLE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aile'nin 8. Bölümünde; Aslan ve Devin, öğrendikleri gerçekle yüzleşemeden; gelen bir telefonla kendilerini hastanede bulurlar. Yağmur'un tedavisi sürerken; ona bunu yapanın Serhat Koruzade olduğunu öğrenen Hülya ise ailesini korumak için harekete geçer. Aslan; Serhat'ı öğrenmeden tüm deliller yok edilmelidir. Hülya bu konuda Cihan'ı, kendisine yardım etmeye mecbur bırakır. Aslan bir haftanın sonunda Yağmur'a zarar veren kişinin Serhat olduğunu bulur. İşler şimdi içinden çıkılamayacak bir hale girmiştir. "Zulmü görmezden gelmek mazluma ihanettir." öğretisiyle büyüyen Aslan için Serhat'a kesilecek ceza bellidir. Ancak Devin ve Hülya, kendi doğrularıyla Aslan'ın karşısında duracaklardır. Yağmur'un moralini düzeltmek için dışarı çıktıkları bir akşamda yaşananlar, Devin ve Yağmur arasında büyük bir yüzleşmeye sebep olurken; kendisinden bir şeyler saklandığından artık emin olan Eko ise gerçeklerin peşine düşer. Hülya, Serhat'ın yurt dışına kaçırılması için İbo'yla iş birliği yaparken; Cihan da bu iş birliğinin bir parçası olmak zorunda kalır. Ancak Hülya'nın hesaba katmadığı ihtimaller, tüm planlarını altüst eder. Serhat'ın serbest kalması, onu bir anda Devin'in adalet terazisine koyarken; Aslan'ın soracağı bir soru, Devin'in herkesin kaderini değiştirecek bir karar vermesini sağlayacaktır. Acaba Devin ne karar verecektir?

AİLE 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aile 9. Bölüm Fragmanı yayında. Musa Uzunlar'ın hayat vereceği İlyas Koruzade ilk kez seyirci karşısına çıktı. Aslan'ın babasına benzememeye çalıştığını dile getirdiği tanıtımda Devin, Hülya'nın sofradan kaldırdığı sandalyesinin geri getirilmesini istiyor. Hülya'nın Devin'e söylediği "Seni bu aileden yapan asıl şey ne biliyor musun? Suç…" sözleri dikkat çekerken, Serhat'ın ölümünden haberdar olan Hülya büyük bir panik yaşıyor. Tanıtıma İlyas Koruzade ile Soykan ailesinin karşı karşıya geldiği anlar damgasını vuruyor. İlyas Koruzade'nin dengeleri nasıl değiştireceği büyük bir merak konusu!

AİLE OYUNCULARI KİMLER?

Kıvanç Tatlıtuğ

Serenay Sarıkaya

Nejat İşler

Canan Ergüder

Nur Sürer

Levent Ülgen

İpek Tenolcay

Ushan Çakır

Emel Göksu

Esma Yeşim Gül

Mert Denizmen

Umutcan Ütebay

Yüsra Geyik

Ozan Gözel

Ecem Simge Yurdatapan

İpek Çiçek

Defne Piriçci