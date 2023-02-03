Aile 1.bölüm 2.fragmanı yayınlandı mı? Aile 1.bölüm 2.fragmanı izle!

Show Tv ekranlarda Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı aile dizisi ilk bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin yayın tarihi belli oldu. Peki, Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile dizsinin konusu ne? Aile dizsinin oyuncuları kimler? Aile dizisi ilk bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ay yapım imzalı Aile dizisi merakla bekleniyor. Show TV ekranlarında seyircilerle buluşması beklenen Aile dizisinde aksiyon ve aile ilişkileri konu edinecek. Peki Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile dizsinin konusu ne? Aile dizsinin oyuncuları kimler? Aile dizsi 1. bölüm 2. fragmanı yayınladı mı? Detaylar haberimizde...

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show Tv ekranlarda izleyicisiyle buluşmaya hazırlananAile dizisinin yayın tarihi belli oldu. Yeni dizi Aile 14 Şubat salı günü saat 20.00 da ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

AİLE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR

Show Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanana yeni dizi Aile dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

AİLE DİZSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

SHOW Tv ekranlarında yayınlanacak Ay yapım imzalıAiledizisinin oyuncu kadrosunda birebirden değerli isimler yer alacak. Aile dizsinde rol alacak ünlü isimler şu şekilde: Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı Aile dizisinin oyuncu kadrosunda Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yuşa Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer alıyor.