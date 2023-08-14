AIESEC ve Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri Çanakkale'ye Gezi Düzenledi

Dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli, uluslararası bakış açısına sahip liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan gönüllü öğrenci organizasyonu AIESEC ile Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri iş birliği kapsamında Çanakkale'ye gezi düzenlendi.

AIESEC'in 'Dünya Bize Katılıyor' projesi kapsamında 8 farklı ülkeden öğrenciler Eskişehir'e geldi. Yurt dışından gelen öğrenciler, Ceren Özdemir Gençlik Merkezleri ile birlikte Çanakkale'yi gezdi.

Ukrayna, Kazakistan, Pakistan, Tunus, Cezayir, Fas, Azerbaycan ve Hindistan'dan toplam 16'sı öğrenci toplam 45 kişinin katıldığı gezi ile öğrenciler Çanakkale'yi gezdi, Ulusal Kurtuluş Savaşı ile ilgili bilgi edindi. Öğrenciler, Çanakkale merkezini, Troya Antik Kenti, Çanakkale Saat Kulesi'ni, Nusret Mayın Gemisi ile Çimenlik Kalesi, Aynalı Çarşı, Hamidiye Tabyası ve Cunda Adası'nı görme şansı buldu.