Açılımı Acquired Immune Deficiency Syndrome Türkçe anlamı, Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği Sendromu olan bu hastalık çoğunlukla cinsel yolla bulaşmaktadır. Elbet her hastalık gibi bu hastalığında korunma yolları, tedavi yöntemleri mevcuttur. Yazımızda AIDS konusunu sizlere aktaracağız. AIDS nedir? AIDS belirtileri nelerdir? AIDS nasıl bulaşır?Tedavi yöntemleri nelerdir? AIDS teşhisi nasıl konur? Detaylar haberimizde..

AIDS NEDİR?

AIDS yani Kazanılmış Bağışıklık yetersizliği sendromu bir çeşit HIV virüsüdür.Vücudun savunmasını yok ederek bağışıklık sisteminin etkilemesini mecbur kılar.Bu durum insan yaşamını büyük ölçüde tehdit edebilir. Virüs vücuda girdikten sonra tedavi edilmeme durumunda 10-12 yıl içerisinde bağışıklık sistemi savunma işini yerine getirmemeye başlar.Bu durumda vücudumuz enfeksiyona açık hale gelir.AIDS,HIV virüsüne bağlı olarak gelişmekte.Ama her HIV virüsü taşıyan AIDS olmayabilir.

AIDS BELİRTİLERİ NELERDİR?

AIDS yıllarca HIV virüsünün tehdidiyle vücudumuzda bulunabilir.Önemli olan hastalığın belirtileri görüldüğü an tedaviye başlamaktır.AIDS belirtileri nelerdir?

Depresyon

Hafıza Kaybı

Yorgunluk

Akciğer infeksyonları

Ağız,Makat ve Genital bölgede oluşan yaralar

Ciltte ve Yüzde lekeler

Kasık,boyun ve koltuk altı bezelerinde büyüme

Nörolojik Bozukluklar

AIDS NASIL BULAŞIR?

AIDS olan birinin vücudundaki sıvılar olmayan birine hızla bulaşabilir.3 farklı yolla bulaşma ihtimali vardır.

Cinsel ilişki yoluyla bulaşma

AIDS virüsü genelde cinsel yolla bulaşmaktadır. Korunmasız cinsel ilişki AIDS olma ihtimalini büyük bir oranda artırmaktadır.Cinsel ilişki sırasında bütünlüğü bozulmuş vücut mukozlarından içeri girer.Özellikle korunmasız anal cinsel temas da risk daha fazla yükseltmektedir.

Kan yoluyla bulaşma

AIDS kan yoluyla da bulaşabilir. Enfekte olmuş hastaların kanında bulunan HIV virüsü sağlıklı bireylere bulaşarak yayılması hızlanır. Ufak bir yaralanmada bile yara almış deriden içeri girerek enfekte olmuş kanın deri veya mukoza sıvılarıyla teması sonucunda yayılım gösterir.

Anneden Bebeğe Bulaşma

Virüse maruz kalmış her birey gibi anne adayları ve anneler de maruz kalabilirler.Virüsün Enfekte olması durumunda gebelik zamanında, doğum sırasında ve doğumdan sonra bulaşabilir.

AIDS TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

AIDS hastalığının kesin tedavisi yoktur.Ancak kullanılan ilaçlar ile hastalık kontrol altına alınmaya çalışılır.Hastalığın şiddetine göre bu ilaçlar Ömür boyu kullanılmasına gerek olabilmektedir.

AIDS TEŞHİSİ NASIL KONUR?

AIDS teşhisi için ELISA adı verilen bir test uygulanır.Bu test infeksiyon hastalıklarının çoğunu saptadığı gibi AIDS teşhisini de koyabilir.Bireyin virüs teması ile birlikte 3-8 hafta sonra bağışıklık sistemi ilk tepkiyi verir ve kandaki antikor sayısı hızla artar.

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