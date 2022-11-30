Kariyerine modellikle başlayan Ahu Yağtu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında noktalamıştır. Ahu Yağtu nereli, kaç yaşında ve kimdir soruları gündeme geliyor. Peki, Ahu Yağtu kimdir? Ahu Yağtu kaç yaşında, nereli? Ahu Yağtu biyografisi!

Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'ya ne kadar nafaka ödüyor?

Ahu Yağtu biyografisi merak ediliyor. İzmir doğumlu olan Ahu Yağtu birçok dizi ve filmlerde rol aldı. Ahu Yağtu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Ahu Yağtu kimdir? Ahu Yağtu kaç yaşında, nereli? Ahu Yağtu biyografisi! sorularına yanıt aranıyor. Ahu Yağtu kimdir? Ahu Yağtu kaç yaşında, nereli? Ahu Yağtu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

AHU YAĞTU KİMDİR?

11 Temmuz 1978 İzmir'de doğmuştur.

Çocukluğu Karşıyaka'da geçti. Anne babası o küçükken ayrıldı. Sanat okulundan mezun oldu. 14 yaşında model olmaya karar verince İzmir'den İstanbul'a taşınmış.

İş hayatına 1993 yılında modellikle başladı, zaman içinde meslek hanesine oyunculuktan moda editörlüğüne ve stil danışmanlığına kadar birçok iş daha ekledi.

Bir dönem Biri Bizi Gözetliyor yarışma programında sunuculuk yapmış, birçok reklam filminde rol almıştır.

2001 yılında 90-60-90, Kampüsistan-2003- Savcının Karısı-2005, 29-30-2006, Komiser Nevzat-2007, Kavak Yelleri-2007, Aşk ve Ceza-2010 rol aldığı dizilerdir. 2010 senesinde Bir Avuç Deniz sinema filminde oynamıştır.

İstanbul Bebek'te "Second Chance" isimli vintage butik sahibidir. Ahu Yağtu, aktif olarak podyum yaşantısını sürdürmektedir, Türkiye'nin en iyi birkaç modelinden birisidir. Aynı zamanda stil danışmanlığı ve moda tasarımcılığı da yapmaktadır.

Evlilikleri :

1.evliliği: 2000 yılında 22 yaşındayken Doğan Akçura ile yaptı. 5 yıl sonra boşandılar.

2. evliliği: Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz 10 Mart 2012 tarihinde Pera Palas Otel'de evlendi. Balayı için Dubai'ye gittiler. Evlenmeden önce 4.5 aylık hamile olan Ahu Yağtu, çocukları doğduğunda adını Kemal koymuşlardır.

Rol Aldığı Filmler:

2011 – Bir Avuç Deniz

Rol Aldığı Diziler:

2001 – 90 60 90 Sezon 1

2003 – Kampüsistan

2005 – Savcının Karısı

2006 – 29-30

2011 – Canım Babam

2007 – Komiser Nevzat Sezon 1

2007 – Kavak Yelleri

2011 – Aşk Ve Ceza Sezon 2