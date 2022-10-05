Yeşilçam'a damga vuran ünlü oyuncu Ahu Tuğba, uzun yıllardır gözlerden uzak bir şekilde Amerika'da yaşıyor. ABD'nin Florida eyaletini vuran ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği Ian Kasırgası'ndan etkilenen isimlerden biri de ünlü oyuncu Ahu Tuğba oldu. Peki, Ahu Tuğba nerede yaşıyor? Ahu Tuğba evi yıkıldı mı? İşte detaylar...

Bir döneme damga vuran Ahu Tuğba, uzun yıllardır kızıyla birlikte Amerika'da yaşıyor. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan oyuncu, ABD'nin Florida eyaletini vuran ve 100'e yakın hayatını kaybettiği Ian Kasırgası'nın mağduru oldu. Peki, Ahu Tuğba nerede yaşıyor? Ahu Tuğba evi yıkıldı mı? Detaylar haberimizde...

AHU TUĞBA KİMDİR?

13 Ağustos 1959 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak doğmuştur. Asıl adı Canan Tuğba Çetin'dir. Babası ile annesi boşandı. Maçka İlkokulu'nu, Atatürk Kız Ortaokulu'nu bitirdi.Daha ortaokuldayken sinema hayatına başladı. Liseyi İstanbul Amerikan Robert Lisesinde okudu. Sonra da Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümünde okudu ancak bitiremeden döndü. Yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken görüp film çekme teklifi ile sinema hayatı başladı.

AHU TUĞBA NEREDE YAŞIYOR?

Bir döneme damga vuran Ahu Tuğba, uzun yıllardır kızıyla birlikte Amerika'nın Florida eyaletinde yaşıyor.

AHU TUĞBA EVİ YIKILDI MI?

Onlarca kişinin öldüğü kasırgada Tuğba ve kızı Anjelik Calvin'in evi de sular altında kaldı. Zor günler yaşayan Tuğba, kızıyla birlikte evlerinden ayrıldı. Magazinsortie.com'a özel açıklama yapan Tuğba, Florida'dan Güney'e kızı Anjelik'in babaannesinin evine gittiklerini söyledi. Son durumundan bahseden Tuğba, "Burası büyük bir felaket bölgesi şu an. Ian kasırgası Küba'dan başladı, orayı mahvederek buraya geldi her yeri paramparça ederek. Benim evim göçtü, arabam sular altında kaldı. Allah kimseye bir daha yaşatmasın" dedi.