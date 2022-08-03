Ahu Sungur kimdir? Ahu Sungur kaç yaşında, nereli? Ahu Sungur oynadığı diziler nelerdir? - Haberler

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Ahu Sungur kimdir? Ahu Sungur kaç yaşında, nereli? Ahu Sungur oynadığı diziler nelerdir?

Ahu Sungur kimdir? Ahu Sungur kaç yaşında, nereli? Ahu Sungur oynadığı diziler nelerdir?

Adını Feriha Koydum, Mandıra Filozofu ve O Hayat Benim gibi yapımlarda oynayan Ahu Sungur'un hayatı merak edildi. Peki, Ahu Sungur kimdir? Ahu Sungur kaç yaşında, nereli? Ahu Sungur oynadığı diziler nelerdir? Ahu Sungur hayatı ve biyografisi nedir?

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Oyuncu Suat Sungur ile evli olan Ahu Sungur'un hayatı merak ediliyor. Peki, Ahu Sungur kimdir? Ahu Sungur kaç yaşında, nereli? Ahu Sungur oynadığı diziler nelerdir? Ahu Sungur hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

Ahu Sungur (d. 5 Şubat 1981), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu. Adını Feriha Koydum, Mandıra Filozofu ve O Hayat Benim gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu Suat Sungur ile evlidir. Ege adında bir oğlu vardır.

Ahu Sungur 5 Şubat 1981 yılında İstanbul'da doğdu, 40 yaşındadır.

Ahu Sungur kimdir? Ahu Sungur kaç yaşında, nereli? Ahu Sungur oynadığı diziler nelerdir?

O Hayat Benim (2014)- Hülya

Umutsuz Ev Kadınları (2011)- Şebnem

Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu (2011)- Aysun

Bu Kalp Seni Unutur Mu (2009)- Asiye

Affedilmeyen (2007)

Binbir Gece (2006)- Jale

Arka Sokaklar (2006)- Gazeteci

Kurşun Asker (2002)

Aşk Meydan Savaşı (2002)

Dadı (2000)

Ayrılsak Da Beraberiz (1999)

Mandıra Filozofu (2014)

Dert Bende (2019)

Program

Bir Şansım Olsa (2022-günümüz) - (Sunucu)

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Sihirli Annem Ahu Sungur Gündem Magazin Haberler

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