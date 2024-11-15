Ahtapotlar nasıl ürer? Ahtapotlar yumurtlar mı, doğurur mu?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Ahtapotlar nasıl ürer?sorusunun cevabı araştırıldı. Peki, Ahtapotlar nasıl ürer?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Ahtapotlar nasıl ürer?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
AHTAPOTLAR NASIL ÜRER?
A: Bölünerek
B: Ahtapotlar nasıl ürer?
C: Yumurtlayarak
D: Memeliler gibi doğurarak
Cevap: