Ahtapotlar nasıl ürer? Ahtapotlar yumurtlar mı, doğurur mu?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Ahtapotlar nasıl ürer?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

AHTAPOTLAR NASIL ÜRER?

A: Bölünerek

B: Ahtapotlar nasıl ürer?

C: Yumurtlayarak

D: Memeliler gibi doğurarak

Cevap: