Ahsen TV kavga! (VİDEO) Ahsen TV muhabiri kavga videosu sosyal medyada gündem oldu!

Ahsen Tv kavga! Uzun süredir yaptığı sokak röportajlarıyla gündem olan AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu ve kameramanı saldırıya uğradı. Sosyal medyada Ahsen TV muhabiri dayak yedi vs tarzı paylaşımlarla gündem olan Ahsen TV kavga videosu haberimizde...

AHSEN TV KAVGA!

Yaptığı sokak röportajlarıyla bilinen AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu ve kameranı, Eminönü Meydanı'nda tartıştığı vatandaşlar tarafından darp edildi. Kavga anı anbean kameralara yansırken, Yapraklıoğlu'nun üstü başı paramparça oldu.

DARP EDİLDİĞİ ANLAR KAMERALARA YANSIDI!

Eminönü Meydanı'nda vatandaşlara soru yönelten Yapraklıoğlu, tartışmaya girdiği vatandaşlar tarafından darp edildi. Olay anı kameralara yansırken, kavga anında üstü başı paramparça olan Yapraklıoğlu'nun kendisine vuran bir kişiye kafa atmaya çalıştığı görüldü.

AHSEN TV SUNUCUSU KİMDİR?

AhsenTV'nin sunucusu Bülent Yapraklıoğlu'dur.

BÜLENT YAPRAKLIOĞLU KİMDİR?

Bülent Yapraklıoğlu, Ahsen TV muhabiridir. Ahsen TV'nin Youtube'da 122 bin abonesi mevcuttur. Bülent Yapraklıoğlu yaptığı sokak röportajlarında konuşma tarzı ve sempatik tavırları ile izleyicilerin ilgisini ve beğenisini çekmeyi başarmıştır. Bülent Yapraklıoğlu'nun Reis adında bir kitabı bulunmaktadır. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü sunucunun İnstagram'da 72 bin takipçisi vardır.

Bülent Yapraklıoğlu'nun hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Ünlü muhabirin doğum tarihi ve yaşı hakkında bilgi yer almamaktadır.

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