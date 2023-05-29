Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu hayatı ve biyografisi! Ahsen Eroğlu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ahsen Eroğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ahsen Eroğlu hakkında merak edilenler. Ahsen Eroğlu hayatı ve biyografisi. Ahsen Eroğlu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ahsen Eroğlu merak konusu oldu. İşte Ahsen Eroğlu hakkında merak edilen Ahsen Eroğlu kimdir, Ahsen Eroğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Ekim 1994

(28 yaşında)

Çorlu

27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da doğan Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunu bitirmiş ve oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da almıştır. Ailesi Bulgaristan göçmeni kökenlidir.

Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlamış, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırmıştır. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer almıştır.

2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yapmıştır. Eroğlu, 2020'den 2021'e kadar Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde başrol karakter Dicle'yi canlandırmıştır.[5] 2020 yılında Sardunya adlı uzun metraj filmde Gizem karakterini canlandırmıştır. 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nü aldı. Şebnem İşigüzel'in aynı adlı romanından uyarlanan Ağaçtaki Kız adlı tiyatro oyununun da başrolündedir.