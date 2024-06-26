Ahmetcan Kaplan hangi takımda oynuyor? Ahmetcan Kaplan hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu. Peki, Ahmetcan Kaplan hangi takımda oynuyor? Ahmetcan Kaplan hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?
TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi. Peki, Ahmetcan Kaplan hangi takımda oynuyor? Ahmetcan Kaplan hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?
AHMETCAN KAPLAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?
Doğum: 16 Ocak 2003 (21 yıl yaşında), Trabzon, Türkiye
Şu andaki takımları: AFC Ajax (#13 / Defans), Türkiye Millî Futbol Takımı (#13 / Defans), Ajax Genç Takımı (Defans)
Ahmetcan Kaplan (d. 16 Ocak 2003, Trabzon), stoper mevkiinde oynayan Türk profesyonel futbolcu. Eredivisie ekiplerinden Ajax forması giymektedir.
Trabzonspor
Kaplan, 2013 yılında futbola Trabzonspor altyapısında başladı ve 2020'de as takıma yükseldi.
Ajax
Ağustos 2022'de 9,5 milyon Avro karşılığında Hollanda ekibi Ajax'a transfer oldu.