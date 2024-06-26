Ahmetcan Kaplan hangi takımda oynuyor? Ahmetcan Kaplan hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi. Peki, Ahmetcan Kaplan hangi takımda oynuyor? Ahmetcan Kaplan hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

AHMETCAN KAPLAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum: 16 Ocak 2003 (21 yıl yaşında), Trabzon, Türkiye

Şu andaki takımları: AFC Ajax (#13 / Defans), Türkiye Millî Futbol Takımı (#13 / Defans), Ajax Genç Takımı (Defans)

Ahmetcan Kaplan (d. 16 Ocak 2003, Trabzon), stoper mevkiinde oynayan Türk profesyonel futbolcu. Eredivisie ekiplerinden Ajax forması giymektedir.

Trabzonspor

Kaplan, 2013 yılında futbola Trabzonspor altyapısında başladı ve 2020'de as takıma yükseldi.

Ajax

Ağustos 2022'de 9,5 milyon Avro karşılığında Hollanda ekibi Ajax'a transfer oldu.