Bursa doğumlu olan Ahmet Zeki Üçok, Işıklar Askeri Lisesi'ni ve Hava Harp Okulu'nu bitirdi. Ardından, 1981-1993 yılları arasında uçaksavar subayı olarak görevinde bulundu. Ahmet Zeki Üçok kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu merak ediliyor. Ahmet Zeki Üçok kimdir? Ahmet Zeki Üçok kaç yaşında, nereli? Ahmet Zeki Üçok biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

AHMET ZEKİ ÜÇOK KİMDİR?

1961 yılında, Bursa'da doğdu. Işıklar Askeri Lisesi'ni ve Hava Harp Okulu'nu bitirdi. 1981-1993 yılları arasında uçaksavar subayı olarak görev yaptı. Bu arada İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi ve Askeri Hakim Sınıfı'na geçti. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Doktora eğitimini tamamladı. Birçok kumpas davasında, kumpasçılara karşı mücadele verdi ve bundan dolayı hakkında birçok soruşturma ve kovuşturma açıldı. Bu soruşturma ve davalar kapsamında dört kez tutuklandı. Hakkındaki kumpas davalarda haklı olduğu anlaşıldı ve beraat etti. Ahmet Zeki Üçok evli ve iki kızı var.

Ahmet Zeki Üçok