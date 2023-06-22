Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Ahmet Yozgatlıgil ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Ahmet Yozgatlıgil kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Ahmet Yozgatlıgil ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Ahmet Yozgatlıgil kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

AHMET YOZGATLIGİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

1975 yılında doğan Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, lisans ve lisansüstü çalışmalarını ODTÜ Makina Mühendisliği bölümünde gerçekleştirmiş, doktorasını ise 2005 yılında ABD'de Drexel Üniversitesi'nde enerji alanında tamamlamıştır. Çalışmalarını ABD'de University of Maryland'de öğretim üyesi ve National Institute of Standars and Technology (NIST) araştırmacı olarak devam etmiştir. 2007 yılında öğretim üyesi olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'ne katılmıştır. 2014'te Doçent, 2019'da ise Profesör ünvanını almıştır. Amerika'da NASA Glenn Research Center, NIST ve Argonne National Laboratory'de, Japonya'da JAMIC'te (Japan Microgravity Center) ve Fransa'da CNRS'te misafir araştırmacı olarak motor teknolojileri ve yanma üzerine çalışmalar yürütmüştür.

Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil 2016-2020 yılları arasında ODTÜ'de araştırma, inovasyon ve uluslararasılaşma alanlarından sorumlu Rektör Yardımcılığı ve ODTÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkan vekilliği yapmıştır. İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde (İBG) Yönetim Kurulu başkanlığı ve merkez müdürlüğü, ODTÜ MEMS Merkezi'nde ve TÜBİTAK UZAY'da yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.Nisan 2020'den beri TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir, aynı zamanda Kasım 2021'den bu yana TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkez Başkanlığını yürütmektedir. Yozgatlıgil ayrıca merkezi Brüksel'de bulunan 47 üye ülkeli EUREKA ağının başkanlığını yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Yozgatlıgil'in birçok araştırma ve bilimsel yayını vardır.