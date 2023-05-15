Siyaset gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Ahmet Yener hakkında Ahmet Yener kimdir? YSK Başkanı Ahmet Yener kim, nereli, kaç yaşında? Merak ediliyor.

Ahmet Yener kimdir? Siyaset gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Ahmet Yener hakkında Ahmet Yener kimdir? YSK Başkanı Ahmet Yener kim, nereli, kaç yaşında? Merak ediliyor. Detaylar...

AHMET YENER KİMDİR?

Ahmet Yener 13 Nisan 1966 tarihinde Beypazarı'nda doğdu. Ankara İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 1989 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Ankara'da kısa dönem olarak yaptı.

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

2020'de YSK üyeliğine seçildi. 2011 yılında Yargıtay Üyeliğine seçilen Ahmet Yener, daha sonra Yargıtay Yirmi birinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görev almıştır.

Yener şu anda Yüksek Seçim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

"İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki", "İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları", "İş Kazası ve Meslek Hastalığı", "İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları" adlarında ortak çalışmaya dayalı dört adet eseri bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır. Ahmet Yener, Sayıştay Başkanı Metin Yener'in ağabeyidir.