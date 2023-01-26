Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahmet Yener kimdir? YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir?

Gündem Haberleri

Ahmet Yener kimdir? YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanlığına Ahmet Yener seçildi. Görev süresi dolan Muharrem Akkaya, YSK başkanlığına seçilen Ahmet Yener'e görevi devrettikten sonra kurumdan uğurlandı.

Son Dakika! Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Ahmet Yener olduSon Dakika! Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Ahmet Yener oldu

YSK'nin yeni seçilen üyeleri Ali Çopur, İsmail Kalender, Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta için düzenlenen yemin töreninin ardından kurul başkanı ve başkanvekilliği için seçim yapıldı. Peki, Ahmet Yener kimdir? YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir?

YSK BAŞKANI AHMET YENER KİMDİR?

Ahmet Yener, 1966'da Beypazarı'nda doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989'da mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener, sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale hakimliği görevlerinde bulundu.

Yener 2011'de Yargıtay, 2020'de YSK üyeliğine seçilmişti.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Ahmet Yener Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title