YSK'nin yeni seçilen üyeleri Ali Çopur, İsmail Kalender, Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta için düzenlenen yemin töreninin ardından kurul başkanı ve başkanvekilliği için seçim yapıldı. Peki, Ahmet Yener kimdir? YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir?

YSK BAŞKANI AHMET YENER KİMDİR?

Ahmet Yener, 1966'da Beypazarı'nda doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989'da mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener, sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale hakimliği görevlerinde bulundu.

Yener 2011'de Yargıtay, 2020'de YSK üyeliğine seçilmişti.