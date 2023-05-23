Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Ahmet Yener kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Ahmet Yener ile ilgili bilgiler haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ahmet Yener geliyor. Peki, Ahmet Yener kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? YSK Başkanı Ahmet Yener'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

AHMET YENER KİMDİR?

Ahmet Yener (d. 13 Nisan 1966 Ankara) Türk hukukçu. Mevcut Yüksek Seçim Kurulu Başkanı.

Yaşamı ve kariyeri

13 Nisan 1966 tarihinde Beypazarı'nda doğdu. Ankara İmam Hatip Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale hâkimliği yaptı.

22 Aralık 2011'de Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi üyesidir. 16 Ocak 2020 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçildi ve 24 Ocak'ta göreve başladı. 26 Ocak 2023'te Yüksek Seçim Kurulu başkanlığına seçildi.

Özel yaşamı

Evli ve 3 çocuk babasıdır. İş hukuku alanında yayımlanmış 4 kitabı bulunmaktadır.