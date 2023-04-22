Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ahmet Yelis hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ahmet Yelis'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ahmet Yelis kimdir? Ahmet Yelis kaç yaşında, nereli? Ahmet Yelis hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ahmet Yelis hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ahmet Yelis'in hayatını araştırıyor. Peki, Ahmet Yelis kimdir? Ahmet Yelis kaç yaşında, nereli? Ahmet Yelis hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

AHMET YELİS KİMDİR?

1960 yılında İstanbul Kasımpaşa'da doğdu. Aslen Kastamonu ili Bozkurt ilçeli. 1965 yılından bu yana İstanbul Üsküdar'da ikamet ekmektedir. Evli ve iki çocuk babası.

İlk ve Orta tahsilini Üsküdar'da, lise tahsilini Beyoğlu Ticaret Lisesinde ve Yüksek tahsilini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tamamladı.

Meslek hayatına Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak devam etmekte. Server Group firmalarında ticari faaliyetimi sürdürmekte.

Birlik Vakfı Meslekte Birlik Gurubu, Topkapı Sarayı Derneği, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Turing, İYMMO, İlişider gibi mesleki ve yöresel birçok dernekte yöneticilik, denetçilk ve üyelikleri bulunmaktadır.