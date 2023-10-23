HALK TV'de hafta içi hergün yayınlanan, tartışma programının bugünkü konuğu Ahmet Yavuz oldu. Politika ve siyaset konularında açıklamalarda bulunan Ahmet Yavuz seyirciler tarafından araştırılıyor. HALK TV canlı yayın konukları kimler? Sorusu gündeme geliyor. Bugün HALK TV Konuğu olan Ahmet Yavuz kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Ahmet Yavuz hakkında "Ahmet Yavuz biyografisi nedir, uzmanlık alanları neler?" Sorusu gündeme geldi. İşte Ahmet Yavuz'in biyografisi…

"Ahmet Yavuz kimdir, kaç yaşında, nereli?" Araştırılan konular arasında yer alıyor. HALK TV'de yayınlanan tartışma programının bugünkü konuğu Ahmet Yavuz oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Ahmet Yavuz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Yavuz biyografisi nedir, uzmanlık alanları neler? Merak konusu oldu. Detaylar haberimizdedir…

AHMET YAVUZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ahmet Yavuz, 8 Mart 1955 tarihinde Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde doğdu ve şu anda 66 yaşındadır. Yavuz, 1975 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra 1985 yılında Kara Harp Akademisi'ni tamamlamıştır. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapmış ve Fransa Silahlı Kuvvetler Akademisi'nde eğitim almıştır.

AHMET YAVUZ BİYOGRAFİSİ NEDİR, UZMANLIK ALANLARI NELER?

Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına olan bağlılığıyla tanınan Ahmet Yavuz, 2001 yılında tuğgeneralliğe terfi etmiş ve 2005 yılında tümgeneralliğe yükselerek Şırnak'ta Tümen Komutanlığı, Kara Harp Akademisi Komutanlığı ve Harp Akademileri Kurmay Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

Ahmet Yavuz aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'ne büyük bir destek sunmaktadır. Galatasaray Düşünce Derneği (GSDD) ve Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Üyesi olarak Galatasaray'a katkı sağlamış ve çalışmalar yürütmüştür.