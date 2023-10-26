Ahmet Yavuz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Ahmet Yavuz kaç yaşında, nereli? Ahmet Yavuz biyografisi!

FOX Çalar Saat programının konuğu Ahmet Yavuz oldu. Canlı yayın konuğu Emekli General Ahmet Yavuz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Ahmet Yavuz kimdir? Ahmet Yavuz kaç yaşında, nereli?

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AHMET YAVUZ KİMDİR?

Ahmet Yavuz, 8 Mart 1955 tarihinde Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde doğdu ve şu anda 66 yaşındadır. Yavuz, 1975 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra 1985 yılında Kara Harp Akademisi'ni tamamlamıştır. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapmış ve Fransa Silahlı Kuvvetler Akademisi'nde eğitim almıştır.

Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına olan bağlılığıyla tanınan Ahmet Yavuz, 2001 yılında tuğgeneralliğe terfi etmiş ve 2005 yılında tümgeneralliğe yükselerek Şırnak'ta Tümen Komutanlığı, Kara Harp Akademisi Komutanlığı ve Harp Akademileri Kurmay Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

Ahmet Yavuz aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'ne büyük bir destek sunmaktadır. Galatasaray Düşünce Derneği (GSDD) ve Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Üyesi olarak Galatasaray'a katkı sağlamış ve çalışmalar yürütmüştür.