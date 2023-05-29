Ahmet Yalçın: Açık plan tasarım mekâna samimiyet katıyor

İmza attığı her projede yapılara kazandırdığı karakterle dikkatleri üzerine çeken iç mimar Ahmet Yalçın, son işiyle de adından söz ettirmeyi başardı. Pınar Demirok Studio'nun tasarım ve uygulamasını ortağı ve meslektaşı Tolga Gürsoy ile hayata geçiren Yalçın, projeye dair merak edilenleri anlattı: "Makyaj sanatçısı Pınar Demirok'un sahibi olduğu güzellik merkezinin müşteri kitlesi çoğunlukla evliliğe hazırlanan genç kadınlar. Günde yaklaşık 50 kişiye hizmet veren, makyaj, saç, manikür, pedikür gibi uygulamaların yapıldığı bir merkez. Biz burada kaliteli hizmeti konforlu bir mekânla bütünleştirmeyi amaçladık. Çünkü tasarımda bütünlük esastır."

KARAKTERİ OLAN BİR MEKÂN YARATMAYA ÇALIŞTIK

Ahmet Yalçın, stüdyoyu açık plan olarak tasarladıklarını belirterek şöyle dedi: "Mekân herhangi bir bölme içermiyor, tamamen açık olarak planladık. Açık plan, mekâna samimiyet katıyor. İçerisinde 10 saç, beş makyaj ve ikişer tane de manikür-pedikür istasyonuna yer verdik. Projeyi girişte banko ve bekleme alanı, gelin odası, fotoğraf stüdyosu, mutfak ve tuvalet olacak şekilde çalıştık. Tasarım noktasında beyaz rengi ağırlıklı olarak kullandık. Zeminde ve duvarlarda ise siyah mermerleri tercih ettik. Metal detaylarda eskitme pirinç malzemelerle karakteri olan bir mekân yarattık."

MİSAFİRLERİ KANATLI KADIN HEYKELİ KARŞILIYOR

Dekorasyon tarafında da özel bir çalışma yaptıklarını belirten Yalçın, "Dekorasyonda tablo ve duvar kâğıdı ile ayrıcalıklı bir atmosfer yarattık. Mobilyaları bu konsepte uygun biçimde royal tarz ürünlerden seçtik. Tüm cazibesiyle misafirlerini karşılayan, mekânı sembolize eden kanatlı kadın heykeli projenin son ve en özel dokunuşu oldu. Genel olarak değerlendirmek gerekirse hem kullanışlı hem de estetik açıdan zengin bir güzellik merkezi ortaya çıkardık" diye konuştu.