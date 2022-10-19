İstanbul hakkında çok detaylı bilgiler de içeren "İstanbul Hatırası" adlı polisiye romanı Haziran 2010'da okuyucularla buluştu. Yazarın "Başkomiser Nevzat, Çiçekçinin Ölümü" (2005) adlı bir de çizgi romanı vardır. Peki, Ahmet Ümit kimdir, kaç yaşında? Ahmet Ümit kitapları neler? Ahmet Ümit hayatı ve biyografisi nedir? Ahmet Ümit nereli?

1992 yılında yayınlanan ilk öykü kitabı Çıplak Ayaklıydı Gece, aynı yıl Ferit Oğuz Bayır Düşün ve Sanat Ödülü'nü aldı. Bu kitap Ahmet Ümit'i yazın dünyamıza tanıtan ilk kitap olma özelliğini de taşır. Peki, Ahmet Ümit kimdir, kaç yaşında? Ahmet Ümit kitapları neler? Ahmet Ümit hayatı ve biyografisi nedir? Ahmet Ümit nereli? İşte detaylar haberimizde...

AHMET ÜMİT KİMDİR?

Ahmet Ümit (d. 12 Temmuz 1960, Gaziantep), Türk şair ve yazar.

Gaziantep'te yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası kilim tüccarı, annesi terzi idi. İlk öğreniminin ardından Gaziantep Atatürk Lisesi'ne devam etti. 14 yaşından itibaren sol görüşlü bir aktivist oldu. Ülkücülerle aralarında çıkan bir kavgadan dolayı 24 arkadaşıyla birlikte Gaziantep dışına sürgün edildiği için liseyi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bitirdi.

ESERLERİ

Sokağın Zulası (1989)

Çıplak Ayaklıydı Gece (1992)

Bir Ses Böler Geceyi (1994)

Masal Masal İçinde (1995)

Sis ve Gece (1996)

Agatha'nın Anahtarı (1999)

Kar Kokusu (1998)

Patasana (2000)

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2002)

Kukla (2002)

Beyoğlu Rapsodisi (2003)

Aşk Köpekliktir (2004)

Başkomser Nevzat: Çiçekçinin Ölümü (2005)

Başkomser Nevzat 2: Tapınak Fahişeleri (2005)

Kavim (2006)

Ninatta'nın Bileziği (2006)

İnsan Ruhunun Haritası (2007)

Olmayan Ülke (2008)

Bab-ı Esrar (2008)

İstanbul Hatırası (2010)

Başkomser Nevzat 3: Davulcu Davut'u Kim Öldürdü? (2011)

Sultanı Öldürmek (2012)

Beyoğlu'nun En Güzel Abisi (2013)

Elveda Güzel Vatanım (2015)

Kırlangıç Çığlığı (2018)

Aşkımız Eski Bir Roman (2019)

Kayıp Tanrılar Ülkesi (2021)