Ahmet Türk kimdir? Ahmet Türk kaç yaşında, nereli? Ahmet Türk hayatı ve biyografisi!

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Ahmet Türk (d. 2 Temmuz 1942, Derik), Kürt asıllı Türk siyasetçidir. 11 Aralık 2009 tarihinde kapatılan[1] DTP'nin son genel başkanıdır.

Ahmet Türk, 2 Temmuz 1942'de Derik'te Kürt kökenli bir ailede dünyaya geldi. Güneydoğu'nun aşiretlerinden Kanco ailesindendir. 1954 yılında babası Hacı Sinan'ı kaybeden Ahmet Türk'ün aktif politik hayatı, milletvekili ağabeyi Abdurrahim Türk'ün öldürülmesi ile başladı. İlk defa milletvekilliği'ne XV. TBMM Döneminde (1973) Demokratik Parti'den Mardin milletvekilli olarak seçildi. Daha sonra bu partiden istifa ederek CHP'ye katıldı.

30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmiştir. Ocak 2016'da Ahmet Türk hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına 'muhalefet' gerekçesiyle yedi yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ahmet Türk, 17 Kasım 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmıştır. 21 Kasım 2016'da gözaltına alınmıştır. 24 Kasım 2016'da savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Ahmet Türk, burada tutuklanarak cezaevine gönderildi.[6] 3 Şubat 2017 tarihinde sağlık sorunları nedeniyle Adli kontrol şartıyla tahliye edildi.