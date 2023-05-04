Ahmet Türk aday mı? 2023 Ahmet Türk milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Ahmet Türk aday mı? 2023 Ahmet Türk milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Ahmet Türk aday mı? 2023 Ahmet Türk milletvekili adayı mı? İşte detaylar...