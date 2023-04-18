Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ahmet Turgut hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ahmet Turgut'un kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ahmet Turgut kimdir? Ahmet Turgut kaç yaşında, nereli? Ahmet Turgut hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ahmet Turgut hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ahmet Turgut'un hayatını araştırıyor. Peki, Ahmet Turgut kimdir? Ahmet Turgut kaç yaşında, nereli? Ahmet Turgut hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

AHMET TURGUT KİMDİR?

1975 yılında Malatya ' da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü'nden 1998 yılında mezun olmuştur. 2004 yılana kadar Rusya, Romanya, Almanya ve Türkmenistan'da uluslararası inşaat projelerinde çalışmıştır. 2005 yılından itibaren Ekmek Teknesi, Ayrılık, Eşref Saati, Kurtlar Vadisi televizyon dizilerinde ve Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Gladio sinema filmlerinde hikaye ve araştırma gruplarında yer almıştır.

Türk ve dünya atçılığının konu edildiği Asaletin Dört Nalı isimli belgesel serisinin metin yazarlığını ve yönetmenliğini yapmıştır. Halen Kurtlar Vadisi Pusu televizyon dizisinin yazım grubundadır.

Ahmet Turgut evli ve iki çocuk babasıdır.