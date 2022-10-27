Ahmet Tulgar kimdir, öldü mü, neden öldü? Ahmet Tulgar kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Ahmet Tulgar'ın hayatı ve biyografisi!
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Gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar hayatını kaybetti. Bunun ardından vatandaşlar, Ahmet Tulgar kimdir, öldü mü, neden öldü? Ahmet Tulgar kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Ahmet Tulgar'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? merak etti. Peki, Ahmet Tulgar öldü mü, neden vefat etti, hastalığı var mıydı? İşte detaylar...
Gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 63 yaşında hayatını kaybetti. Tulgar'ın vefatını, İletişim Yayınları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Peki, Ahmet Tulgar kimdir, öldü mü, neden öldü? Ahmet Tulgar kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi?
Bir döneme damgasını vuran başarılı dizi Fırat'ta "Çoban Ali" karakterine hayat veren gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 63 yaşında hayatını kaybetti.
Gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 63 yaşında hayatını kaybetti. Tulgar'ın vefatını, İletişim Yayınları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Dostumuz, yazarımız Ahmet Tulgar'ı kaybettik, çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.
Ahmet Tulgar'ın Twitter'da yaptığı son paylaşım ise geçtiğimiz gün yaşamını yitiren Halit Kıvanç'la ilgiliydi. 97 yaşında yaşamını yitiren usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç'a rahmet dileyen Tulgar, paylaşımında "Unutulmaz... Halit Kıvanç..." ifadelerine yer vermişti.
Ahmet Tulgar (26 Nisan 1959 - 26 Ekim 2022), Türk gazeteci ve yazar.
Sankt Georg Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Viyana Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu. 1984-87 yılları arasında yayın yoluyla komünizm propagandası yapmaktan aldığı ceza nedeniyle cezaevindeydi. 1987'de Sabah Dergi Grubu'nda başladığı gazeteciliğe Güneş, Nokta, Milliyet, Akşam, Vatan, Birgün, Cumhuriyet, Show TV, Hayat TV muhabir, yazar, yönetici ve programcı olarak devam etti. Birgün, Evrensel, Radikal, Birikim, Tiroj gibi mecralarda yazmıştır. Markom Leo Burnett reklam ajansında metin yazarı olarak çalışmıştır. İlk romanı Volkan'ın Romanı, Arnavutça'ya çevrilmiş ve Aralık 2013'te Makedonya'da yayımlanmıştır. 26 Ekim 2022 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Kitapları
- Arzunun Serbest Dolaşımı, 2021, "Hikâye"
- Bakışın Ritmi, 2020, "Portre Yazı"
- Bakmadığınız Bir Yer Kalmıştı, 2018, "Hikâye"
- Trajik Nüans, 2016, "Hikâye"
- Duygusal Anatomi, 2015, "Hikâye"
- Henüz Zaman Var, 2013 Yazı
- Çocuklar ve Canavarları, 2012 Roman
- Diller, Çehreler, Barış, 2010 Yazı
- Birbirimize, 2009, Hikâye
- Ben Onlardan Biriyim, 2007 Yazı
- Volkan'ın Romanı, 2006, İlk romanı
- Ne Olmuş Yani? Korsan Yazılar, 2005 Yazı
- Tam Yakalandığımız Yerden, 2004, Yazı
- Mahallede Herkes Kahramandır, 2004, Röportaj
- Şehrin Surlarındalar, 1992, "Yazı"
- Evsiz Ülke Hikâyeleri, 1989, İlk öykü kitabı