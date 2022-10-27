Gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar hayatını kaybetti. Bunun ardından vatandaşlar, Ahmet Tulgar kimdir, öldü mü, neden öldü? Ahmet Tulgar kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Ahmet Tulgar'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? merak etti. Peki, Ahmet Tulgar öldü mü, neden vefat etti, hastalığı var mıydı? İşte detaylar...

Gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 63 yaşında hayatını kaybetti. Tulgar'ın vefatını, İletişim Yayınları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Peki, Ahmet Tulgar kimdir, öldü mü, neden öldü? Ahmet Tulgar kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi?

AHMET TULGAR ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Bir döneme damgasını vuran başarılı dizi Fırat'ta "Çoban Ali" karakterine hayat veren gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 63 yaşında hayatını kaybetti.

Gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 63 yaşında hayatını kaybetti. Tulgar'ın vefatını, İletişim Yayınları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Dostumuz, yazarımız Ahmet Tulgar'ı kaybettik, çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.

SON PAYLAŞIMI HALİT KIVANÇ'LA İLGİLİYDİ

Ahmet Tulgar'ın Twitter'da yaptığı son paylaşım ise geçtiğimiz gün yaşamını yitiren Halit Kıvanç'la ilgiliydi. 97 yaşında yaşamını yitiren usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç'a rahmet dileyen Tulgar, paylaşımında "Unutulmaz... Halit Kıvanç..." ifadelerine yer vermişti.

AHMET TULGAR KİMDİR?

Ahmet Tulgar (26 Nisan 1959 - 26 Ekim 2022), Türk gazeteci ve yazar.

Sankt Georg Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Viyana Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu. 1984-87 yılları arasında yayın yoluyla komünizm propagandası yapmaktan aldığı ceza nedeniyle cezaevindeydi. 1987'de Sabah Dergi Grubu'nda başladığı gazeteciliğe Güneş, Nokta, Milliyet, Akşam, Vatan, Birgün, Cumhuriyet, Show TV, Hayat TV muhabir, yazar, yönetici ve programcı olarak devam etti. Birgün, Evrensel, Radikal, Birikim, Tiroj gibi mecralarda yazmıştır. Markom Leo Burnett reklam ajansında metin yazarı olarak çalışmıştır. İlk romanı Volkan'ın Romanı, Arnavutça'ya çevrilmiş ve Aralık 2013'te Makedonya'da yayımlanmıştır. 26 Ekim 2022 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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