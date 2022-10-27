Bir döneme damgasını vuran başarılı dizi Fırat'ta "Çoban Ali" karakterine hayat veren gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 63 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Ahmet Tulgar kimdir? Ahmet Tulgar kaç yaşında, nereli? Ahmet Tulgar biyografisi! İşte detaylar...

Gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 63 yaşında hayatını kaybetti. Tulgar'ın vefatını, İletişim Yayınları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Dostumuz, yazarımız Ahmet Tulgar'ı kaybettik, çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi. Ahmet Tulgar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Ahmet Tulgar kimdir? Ahmet Tulgar kaç yaşında, nereli? Ahmet Tulgar biyografisi! Detaylar haberimizde...

AHMET TULGAR KİMDİR?

Sankt Georg Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Viyana Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu. 1984-87 yılları arasında yayın yoluyla komünizm propagandası yapmaktan aldığı ceza nedeniyle cezaevindeydi. 1987'de Sabah Dergi Grubu'nda başladığı gazeteciliğe Güneş, Nokta, Milliyet, Akşam, Vatan, Birgün, Cumhuriyet, Show TV, Hayat TV muhabir, yazar, yönetici ve programcı olarak devam etti. Birgün, Evrensel, Radikal, Birikim, Tiroj gibi mecralarda yazmıştır. Markom Leo Burnett reklam ajansında metin yazarı olarak çalışmıştır. İlk romanı Volkan'ın Romanı, Arnavutça'ya çevrilmiş ve Aralık 2013'te Makedonya'da yayımlanmıştır. 26 Ekim 2022 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.