Ahmet Taylan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Melikgazi Belediye Başkan adayı Ahmet Taylan kaç yaşında, nereli?
Ahmet Taylan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Melikgazi Belediye Başkan adayı Ahmet Taylan kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Melikgazi Belediye Başkan adayı olan Ahmet Taylan hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ahmet Taylan'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ahmet Taylan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Melikgazi Belediye Başkan adayı Ahmet Taylan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
AHMET TAYLAN KİMDİR?
Ahmet Taylan, Yeniden Refah Partisi Kayseri - Melikgazi Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Kayseri - Melikgazi Belediye Başkan adayı Ahmet Taylan yatırım uzmanıdır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.