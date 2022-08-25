Kanlı bıçaklı olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaptığını duyan Ahmet Tatlıses olay yerine koştu. Peki, Ahmet Tatlıses kimdir? Ahmet Tatlıses ve İbrahim Tatlıses küs mü?

İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Şarampole yuvarlanan araçta sıkışan Tatlıses için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Tatlıses'i araçtan çıkarma çalışmasına aralarının bozuk olduğu oğlu Ahmet Tatlıses de katıldı. Peki, Ahmet Tatlıses kimdir? Ahmet Tatlıses ve İbrahim Tatlıses küs mü?

AHMET TATLISES KİMDİR?

İbrahim Tatlıses'in henüz meşhur olmadığı dönemde Urfa'da evlendiği ilk eşi Adalet Tatlıses'den olan üç çocuğundan biri Ahmet Tatlı'dır. Yanı sıra Gülşen ve Gülden adında da kızları vardır. Ayrıca şarkıları ile adından söz ettiren İdo'nun da ağabeyidir. Eski eş Adalet Tatlıses ve çocukları Urfa'da yaşamlarını sürdürüyor. Ancak Ahmet Tatlı, kendi iş yerini açarak yaşamını farklı şekilde sürdürüyor.

AHMET TATLISES VE İBRAHİM TATLISES KÜS MÜ?

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses ile arası iyice açılmıştı. Bir küs bir barışık oğlan baba-oğul, ipleri iyice kopardı. İbrahim Tatlıses, geçen günlerde, "O oğlum dediğim var ya Ahmet… En büyük ihaneti yapan o" sözleriyle herkesi şaşkına uğratmıştı. "Varımı yoğumu veriyorum, yine kurtulamıyorum" demişti.