Eski futbolcu ve teknik direktör olan Ahmet Suat Özyazıcı neden öldüğü ve hangi takımda oynadığı merak ediliyor. Ahmet Suat Özyazıcı kimdir, hangi takımda oynadı ve Ahmet Suat Özyazıcı neden öldü araştırılıyor. Peki, Ahmet Suat Özyazıcı kimdir, hangi takımda oynadı? Ahmet Suat Özyazıcı neden öldü? Ahmet Suat Özyazıcı biyografisi!

Futbol hayatına 17 yaşında Trabzon Yolspor'da başlayan Ahmet Suat Özyazıcı kimdir, hangi takımda oynadı ve Ahmet Suat Özyazıcı neden öldüğü gündeme geliyor.Ahmet Suat Özyazıcı neden öldüğü ve hangi takımda oynadığı merak ediliyor. Ahmet Suat Özyazıcı kimdir, hangi takımda oynadı ve Ahmet Suat Özyazıcı neden öldü araştırılıyor. Ahmet Suat Özyazıcı kimdir, hangi takımda oynadı? Ahmet Suat Özyazıcı neden öldü? Ahmet Suat Özyazıcı biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

AHMET SUAT ÖZYAZICI KİMDİR?

Ahmet Suat Özyazıcı (20 Nisan 1936 - 18 Şubat 2023) Türk eski futbolcu ve teknik direktör. Trabzonspor ilk şampiyonluğunu ve üç şampiyonluk hariç diğer tüm şampiyonluklarını onun yönetiminde kazanmıştır. Kendisine, taktikleri başarıyla uygulayabilmesinden ötürü taraftar ve yorumcular tarafından "Brezilyalı" benzetmesi yapılmıştır.

Futbolculuk kariyeri

Futbol hayatına 17 yaşında Trabzon Yolspor'da başlamıştır. Daha sonra zamanının Trabzon'daki (İdmangücü ile birlikte) en popüler futbol takımı olan İdmanocağı'nda gerçek anlamıyla futbola kendini adamıştır. İdmanocağı ve İdmangücü arasındaki rekabetin bir getirisi olarak; Trabzon'daki futbol kültürünün bağrında yetişen Özyazıcı, Trabzon'daki futbol kulüplerinin Trabzonspor çatısı altında birleşmesiyleTrabzonspor'da top koşturmaya başlamıştır.

Teknik direktörlük kariyeri

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başlayan Özyazıcı, Trabzonspor'u değişik dönemlerde çalıştırmıştır. Trabzonspor'un Anadolu İhtilali yaparak, 1975-1980 ve 1983-84 aralıklarında kazandığı şampiyonluklarda Trabzonspor'un önderliğini yapmıştır. Bu şampiyonluklarla Türk futbol tarihinde bir ilk gerçekleşmiş; İstanbul takımları olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dışında ilk kez bir Anadolu takımı şampiyon olmuştur. Bu şampiyonluklar Türk futboluna "Dört Büyükler" kavramını kazandırmıştır. Özyazıcı'nın bu başarıları, onun Trabzonspor taraftarları arasında "efsanevi" olarak tanımlanmasını sağlamıştır. Özyazıcı ayrıca Türkiye'nin en çok şampiyonluk gören 2. yerli teknik direktörüdür.

Özyazıcı, son olarak Sarıyer SK ve Vanspor'u çalıştırmış; daha sonra ise herhangi bir takımı çalıştırmamıştır. 2010 yılında ise Trabzonspor teknik heyeti ve yönetimine danışmanlık yapmıştır. Şu an Trabzon'da Kemeraltı çarşısında bir nalburiye dükkânını 3 oğlu Hakan, Can ve Okan ile işletmektedir. Ahmet Suat Özyazıcı ayrıca Trabzonspor'a kazandırdığı 4 şampiyonluğun yanı sıra 4 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu, 2 kez Başbakanlık Kupası şampiyonluğu, 3 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu ve bir kere düzenlenen Kıbrıs Barış Kupası şampiyonluğu kazandırmıştır.

Son yılları ve vefatı

2022 yılında kalça kırığı nedeniyle ameliyat olan Özyazıcı, hayatının son dönemlerinde alzheimer ile de mücadele ediyordu. Ahmet Suat Özyazıcı 18 Şubat 2023'te evinde vefat etti. Bir gün sonra Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde anısına Trabzonspor tarafından bir tören düzenlendi. Cenaze törenine Ali Kemal Denizci, Hüseyin Tok, Lemi Çelik ve Sadi Tekelioğlu gibi isimler katılmıştır. Cenazesi öğle namazına müteakip İskenderpaşa Camii'nde kılındıktan sonra Sülüklü Mezarlığı'nda 2020 yılında vefat eden eşinin yanında defnedildi.