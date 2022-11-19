Ahmet Şık kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Şık'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ahmet Şık geliyor. Peki, Ahmet Şık kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Ahmet Şık'ın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Gündemde yer alan isimler arasında gelen Ahmet Şık'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Ahmet Şık kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

AHMET ŞIK KİMDİR?

Ahmet Şık (d. 9 Mayıs 1970, Adana), Türk gazeteci, yazar ve siyasetçi. 2018'de HDP'den İstanbul milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2020'de HDP'den istifa etti, 19 Nisan 2021'de TİP'e katıldı.

1970 yılında Adana'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Mesleğe üniversitenin birinci sınıfında iken Milliyet gazetesinde stajyer muhabir olarak başladı. 1991 ilâ 2007 yılları arasında Cumhuriyet, Evrensel ve Yeni Yüzyıl gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir, Reuters haber ajansında da foto muhabir olarak çalıştı.

2018 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisinden milletvekili adayı oldu ve İstanbul milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. 4 Mayıs 2020 günü partisinden istifa ettiğini açıkladı. 19 Nisan 2021'de Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı.