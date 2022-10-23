Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ahmet Şevki Ergin geliyor. Peki, Ahmet Şevki Ergin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Ahmet Şevki Ergin'in hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Gündemde yer alan isimler arasında Ahmet Şevki Ergin gelmektedir. Peki, Ahmet Şevki Ergin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Şevki Ergin'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

AHMET ŞEVKİ ERGİN KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Şevki Ergin 84 yaşındadır. Ahmet Şevki Ergin 18. dönem ANAP Yozgat Milletvekili'dir. Ahmet Şevki Ergin, Yozgat müftü yardımcılığı da yapmıştır. Ahmet Şevki Ergin, Yozgat Yüksek İslâm Enstitüsü Kurucu Müdürlüğü ve Öğretim Üyeliği yapmıştır.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Ekim Pazar 2022 tarihinde Yozgat'ta Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı'nı ziyaret etti ve Ahmet Şevki Ergin ile buluştu.