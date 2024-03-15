Ahmet Selman Yumuşak kimdir? AK Parti Hatay- Reyhanlı Belediye Başkan adayı Ahmet Selman Yumuşak kaç yaşında, nereli?
Ahmet Selman Yumuşak kimdir? AK Parti Hatay- Reyhanlı Belediye Başkan adayı Ahmet Selman Yumuşak kaç yaşında, nereli? Ahmet Selman Yumuşak, AK Parti'nin Hatay- Reyhanlı Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Yumuşak'ın biyografisi ve siyasi kariyeri hakkında detaylar merak konusu oldu. Yumuşak'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Hatay- Reyhanlı Belediye Başkan adayı Ahmet Selman Yumuşak oldu. Peki, Ahmet Selman Yumuşak kimdir? AK Parti Hatay- Reyhanlı Belediye Başkan adayı Ahmet Selman Yumuşak kaç yaşında, nereli?
AHMET SELMAN YUMUŞAK KİMDİR?
31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Hatay- Reyhanlı Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.