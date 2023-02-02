Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ahmet Selim Köroğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ahmet Selim Köroğlu kaç yaşında, nereli? Ahmet Selim Köroğlu hayatı ve biyografisi! Ahmet Selim Köroğlu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Ahmet Selim Köroğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Ahmet Selim Köroğlu kimdir? Ahmet Selim Köroğlu kaç yaşında, nereli? Ahmet Selim Köroğlu hayatı ve biyografisi!

AHMET SELİM KÖROĞLU KİMDİR?

Ahmet Selim Köroğlu 06.03.1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Fatih'teİlk ve orta öğrenimini tamamladı. İstanbul İmam Hatip lisesinden 1987'de ve sonrasında İ.Ü.Eczacılık Fakültesine girdi.

Ahmet Selim Köroğlu 1992 yılında mezun oldu ve o tarihten itibaren serbest eczacılık yaptı..

Ahmet Selim Köroğluhiçbir siyasi Partide görev almamış olup, 18.02.2006 tarihinde yapılan AK Parti Eminönü 2. Olağan Kongresi sonucu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete başladı.

24 Mayıs 2009 tarihinde yapılan Başakşehir 1. Olağan Kongresiyle yeniden ilçe başkanı olarak seçildi. 27 Mayıs 2014 tarihinde yapılan Ak Parti İstanbul 4. Olağan Kongresiyle il yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. Köroğlu en son Sivil Dayanışma Platformu Başkan Vekilliği görevini yapmaktaydı.

Ahmet Selim Köroğlu son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı görevine getirildi.