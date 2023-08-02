Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. Ahmet Selçuk Okumuş kimdir? Sorusu bu nedenle gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, Ahmet Selçuk Okumuş kimdir? Yeni Karaman Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş kaç yaşında, nereli? Ahmet Selçuk Okumuş hayatı ve biyografisi!

Ahmet Selçuk Okumuş kimdir? Sorusu, Resmi Gazete'de yayımlanan atamaların ardından gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. Birçok kişi tarafından Yeni İzmir Emniyet Celal Sel Dinç hakkındaki detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesine göre, 52 ilin emniyet müdürleri değişti. Peki, Ahmet Selçuk Okumuş kimdir? Yeni Karaman Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş kaç yaşında, nereli? Ahmet Selçuk Okumuş hayatı ve biyografisi!

AHMET SELÇUK OKUMUŞ KİMDİR?

Ahmet Selçuk Okumuş, 1970 yılında Trabzon'da doğdu. 1993 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. Komiser Yardımcısı olarak Kayseri Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı. Sırasıyla Kayseri, Ankara, Kars, Samsun, Iğdır, Sivas Polis Meslek Yüksek Okulu ve Sivas illerinde çeşitli birimlerde görev yaptı. 2017 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmiştir. 27/12/2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2018/262 sayılı kararı ile Osmaniye'ye İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. 2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Karaman Emniyet Müdürü olarak atandı.