Ahmet Say 86 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından vatandaşlar Ahmet Say'ın hastalığını ve neden vefat ettiğini merak etti. Peki, Ahmet Say kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Fazıl Say'ın babası Ahmet Say kimdir, kaç yaşında vefat etti? İşte bilgiler...

AHMET SAY ÖLDÜ MÜ, NEDEN VEFAT ETTİ?

Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın babası olan müzikolog ve roman yazarı Ahmet Say, 86 yaşında hayatını kaybetti. Fazıl Say, babasının yaklaşık 4 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini de kaydetti.

Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın babası, müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say, 86 yaşında hayatını kaybetti. Fazıl Say, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla babasının vefatını duyurarak, "Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye'nin en değerli aydınlarından biriydi. Tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağ olsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Çok özel, çok güzel bir baba-oğul ilişkisiydi, son anına kadar." ifadelerini kullandı.

AHMET SAY KİMDİR?

Ahmet Say (1935 - 10 Mayıs 2022), müzik eğitimcisi ve müzik yazarıdır. Çeşitli ödüller kazanan beş edebiyat eserinin ve konservatuvarlar ile üniversitelerin müzik bölümlerinde temel eser olarak okutulan müzik kitaplarının yazarı. Türk piyanisti ve bestecisi Fazıl Say'ın babasıdır.

1935 yılında İstanbul'da, Kadıköy'de doğdu. Küçük yaşta piyano eğitimine başladı. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. 1946'da İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi. 1950'de konservatuvarı terk etti. 1954 yılında basın-yayın eğitimi almak için Almanya'ya gidip altı yıl orada yaşadı. Yurda döndüğünde Bingöl'de üç yıl öğretmen, halk eğitimcisi ve folklorcu olarak çalıştı. Bu dönemde türkü, ağıt ve masallar derledi, halk dansları toplulukları kurdu ve çocuk toplulukları yetiştirdi. Bingöl Hikayeleri adlı eseri bu dönemin ürünüdür.

1964'te Ankara'ya yerleşti. 1967'de Türk Solu adlı derginin yazı işleri müdürlüğüne getirildi. 12 Mart darbesi döneminde 17 ay hapis yattı. Hapisten çıktıktan sonra Kocakurt romanını yazdı (1976). 1977'de ise Cemal Süreya, Vecihi Timuroğlu, Ragıp Gelencik, Demir Özlü, Ali Püsküllüoğlu ile aylık Türkiye Yazıları'nı çıkarttı. 1980'den başlayarak kendisini bütünüyle müzik yazarlığına verdi.

Edebiyatçılar Derneği kurucu üyelerinden olan Ahmet Say, iki yıl süre ile bu derneğin başkanlığını yaptı. Edebiyat ustalarına verilen Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülleri Altın Madalyası'nı kurumsallaştırdı.

Ahmet Say, günlük yayınlanan Evrensel gazetesinde "Yörüngemiz" başlıklı köşe yazıları yazmıştır.

Ödülleri

TRT Ödülleri Öykü Yarışması Başarı Ödülü (1970, Kamil'in Atı adlı öykü)

Yeni Adımlar Dergisi'nin açtığı Sabahattin Ali Hikaye Yarışması Birincilik ödülü (1974),

Antalya Film Festivali Öykü Yarışması Mansiyon ödülü

Kocakurt adlı romanı ile 1975 Milliyet Yayınları Roman Yarışması'nda basılmaya değer ürünler arasında yer aldı.

28. Ankara Uluslararası Film Festivali "Sanat Çınarı Ödülü"

2020 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 48. si düzenlenen "İstanbul Müzik Festivali onur ödülü"nü müzik yayıncısı ve yazar Ahmet Say'a verdi. COVID-19 pandemisi nedeniyle onur ödülü Ahmet Say'a İKSV yetkilileri tarafından evinde takdim edildi. Ahmet Say'ın ödülle ilgili konuşması 18 Eylül 2020'de IKSV'nin açılış konserinde yayımlandı.

Edebi eserleri

Kocakurt (roman, 1976): Ahmet Say'ın bu ilk eseri, Milliyet gazetesinin yarışmasında ödül almıştır. Reklamcı ve partici Koca Kurt ile bar kızı Züleyha'nın 1960-1970 arasındaki serüvenini anlatır. Evrensel Basım Yayın

Bingöl Hikâyeleri (öyküler, 1980)

İpek Halıya Ters Binen Kedi (epik öykü, 1982): Edebiyatımızda ilk "epik hikâye" olarak bilinir. Almanca'ya çevrilerek Berlin'de yayınlanmıştır. Türk masallarının geleneksel başlangıç tekerlemesinin diliyle bir dolandırıcı tüccarın öyküsünü anlatmaktadır. Evrensel Basım Yayın

Güneşin Savrulduğu Yerden (öyküler, 1988): 1980'de Bingöl Hikayeleri adıyla Milliyet Yayınları'ndan çıkan eser, 1988'de Can Yayınları tarafından ve son olarak Evrensel Basım Yayın tarafından "Güneşin Savrulduğu Yerden" başlığı ile yayınlanmıştır.

Müzik Nedir, Nasıl Bir Sanattır? (Sanat Kuramı) Ahmet Say halk kitabı özelliğinde müzik sanatının temel asgari bilgilerini herkesin yararlanabileceği yalın anlaşılır bir dille anlatmış. 2008 Evrensel Basım Yayın

Mozart (Mozart'ın Anısına) başlıklı derleme, büyük bestecinin 250. doğum yılı dolayısıyla Evrensel Basım Yayın tarafından uluslararası bir anlayış koşutunda hazırlanmış (2007) Evrensel Basım Yayın

Ağaçlar Çiçekteydi (Anı Biyografi 2011) Ahmet Say, anılarını anlatırken yakın tarihin siyasal olaylarını hatırlatıyor bize. Evrensel Basım Yayın

Bingöl Hikâyeleri (Güneşin Savrulduğu Yerden) kitabı Ca Yo Ke Tij Ti Ra Bena Vila ismi ile Zazaca olarak Evrensel Basım Yayın tarafından yayınlanmıştır. (2013)

İnsanoğlu İnsanlar (Anı - Otobiyografi, 2016)

Müzik kitapları

Müzik Ansiklopedisi: 4 ciltten oluşan temel bir eserdir.

Müzik Öğretimi (1996): Müzik öğretmenleri için hazırlanan bir derlemedir.

Müzik Tarihi (1994): Türkiye'nin ilk kapsamlı müzik tarihi çalışmasıdır.

The Music Makers in Turkey (1995): İngilizce hazırlanan bir dış tanıtım kitabıdır. Türkçe basımı, Türkiye'nin Müzik Atlası başlığını taşır. Okurlara 1998'de sunulmuştur.

Müziğin Kitabı (2000): Müzik teorisi alanında hissedilen boşluğu bu kitap doldurmuştur.

Müzik Sözlüğü (2002): 600 sayfalık bu sözlük, Türkçenin bir "kültür dili" olarak gelişmesi yolunda, müzik alanından gelen önemli bir katkı olarak değerlendirilmektedir.

Müzik Ansiklopedisi: 3 ciltten, 2072 sayfadan oluşan, on bin madde ve üç bin resim içeren bir eserdir.

Müzik Yazıları (2007): Temel Müzik sorunları karşısında çözümler üretmeye yönelik kaleme alınmış 319 sayfadan oluşan bir eserdir.

