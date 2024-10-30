Üye Girişi
Haberler

Ahmet Özer neden gözaltına alındı? Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına mı alındı?

Ahmet Özer neden gözaltına alındı? Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına mı alındı?
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ahmet Özer'in neden gözaltına alınıp alınmadığı merak ediliyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. Ahmet Özer'in neden gözaltına alındığı merak ediliyor. Vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Ahmet Özer neden gözaltına alındı? Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına mı alındı? Detaylar haberimizde...

AHMET ÖZER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Kırmızı Bültenle aranan bir PKK terör örgütü üyesi ile defalarca telefonla konuştuğu ve irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

Ahmet Özer neden gözaltına alındı? Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına mı alındı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Esenyurt Belediye Başkanı Esenyurt Belediyesi Soğuk Haber Ahmet Özer Esenyurt Politika 3-sayfa Güncel Hukuk

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına alındı! Evinde ve belediyede arama yapılıyor

 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var

CHP'li başkan neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var

 İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti

"İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti"
Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı

Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Remzi Kartal kimdir? PKK terör örgütü üyesi Remzi Kartal kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 30 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Esenyurt Belediye Başkanı tutuklandı mı, suçu ne? Ahmet Özer gözaltına alınmasının detayları… 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım hangi güne denk geliyor? Gül Onat kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Gül Onat kaç yaşında, nereli? Gül Onat biyografisi! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Ekim Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2025 RESMİ TATİLLER! 2025 resmi tatiller kaç gün, hangi günler, tarihleri ne zaman? Dilek Türkan kimdir? Dilek Türkan kaç yaşında, nereli? Dilek Türkan'ın hayatı ve kariyeri! 29 Ekim Belediye konserlerinde şarkıcılara ne kadar verildi? Cumhuriyet Bayramı'nda sanatçılar ne kadar kazandı? (Hadise, Duman, Bengü, Şevval Sam) Yusuf Dikeç kiminle fotoğraf çektirdi? Yusuf Dikeç açıklama yaptı mı? Kocaeli hava durumu 30 Ekim | Bugün Kocaeli'ne yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Kocaeli'nde 15 günlük hava durumu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.