Ahmet Özer neden gözaltına alındı? Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına mı alındı?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. Ahmet Özer'in neden gözaltına alındığı merak ediliyor. Vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Ahmet Özer neden gözaltına alındı? Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına mı alındı? Detaylar haberimizde...

AHMET ÖZER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Kırmızı Bültenle aranan bir PKK terör örgütü üyesi ile defalarca telefonla konuştuğu ve irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.