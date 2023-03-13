Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Ahmet Özal hakkında Ahmet Özal kimdir? Cumhurbaşkanı adayı mı oldu? Ahmet Özal kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? soruları gündeme taşındı.

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Ahmet Özal kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Ahmet Özal hakkında Ahmet Özal kimdir? Cumhurbaşkanı adayı mı oldu? Ahmet Özal kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? soruları gündeme taşındı. Detaylar...

AHMET ÖZAL KİMDİR?

3 Aralık 1955 tarihinde Ankara'da doğdu. Üniversite eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde North Carolina Devlet Üniversitesi'nde aldıktan sonra Uluslararası Ekonomi ve Finans dalında mastır eğitimini yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Devlet Üniversitesi'nde aldı. 1989 yılında Türkiye'nin ilk özel televizyonu olan Magic Box Star 1 kanalını kurdu. 1991 yılında Kanal 6 özel televizyon kanalını ve ilk özel radyo kanalını kurdu. 1999 yılında Malatya Bağımsız Milletvekili seçildi. 2022 yılı ve sonrasında Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinde inşaat projeleri ve uluslararası ticaret gerçekleştirdi. Bu yoğun çalışma hayatı arasında akrobasi eğitimi alarak çeşitli hava gösterileri düzenledi.