Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Ahmet Özal hakkında araştırmalar yapılıyor. Ahmet Özal kimdir? Ahmet Özal kaç yaşında, nereli? Ahmet Özal hayatı ve biyografisi!

3 Aralık 1955 tarihinde Ankara'da doğdu.

İlkokul eğitimini Ankara'da Çankaya İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokul ve lise birinci sınıf eğitimini Ankara Yükseliş Koleji'nde aldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek lise ikinci ve üçüncü sınıf eğitimlerini burada tamamladı.

Üniversite eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde North Carolina Devlet Üniversitesi'nde aldıktan sonra Uluslararası Ekonomi ve Finans dalında mastır eğitimini yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Devlet Üniversitesi'nde aldı

İş hayatına Sınai Yatırım ve Kredi Bankası'nda Uzman Yardımcısı Ekonomist olarak 1979-1980 yıllarında atıldı.

1980-1983 yılları arasında Uluslararası Para Fonu'nda(IMF) Ekonomist olarak görev aldı. Avrupa Masası'nda; İngiltere, İrlanda, Güney Afrika, Avusturalya ve Yeni Zelanda ülkelerinden sorumlu olarak görev aldı.

1983-1988 yılları arasında Uluslararası Bankacı görevi ile American Express International Bank'ın New York, Londra, Frankfurt ve İstanbul ofislerinde görev aldı.

1989 yılında Türkiye'nin ilk özel televizyonu olan Magic Box Star 1 kanalını kurdu.

1991 yılında Kanal 6 özel televizyon kanalını ve ilk özel radyo kanalını kurdu.

1999 yılında Malatya Bağımsız Milletvekili seçildi.

2022 yılı ve sonrasında Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinde inşaat projeleri ve uluslararası ticaret gerçekleştirdi.

Bu yoğun çalışma hayatı arasında akrobasi eğitimi alarak çeşitli hava gösterileri düzenledi.

1 evlilik gerçekleştirerek 2 çocuk sahibi olan Ahmet Özal hayatına bekar olarak devam etmektedir.