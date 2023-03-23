Seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. YSK tarafından başvurusu kabul edilen 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplamaları gerekiyor. Başvurusu kabul edilen isimler arasında yer alan Özal'ın ne kadar imza topladığı ise merak edildi. Ahmet Özal kaç imza topladı? Ahmet Özal YSK Cumhurbaşkanlığı aday imza sayısı ne?

Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 100 bin imza toplaması gereken isimlerden biri olan Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal'ın, ilk günün sonunda ne kadar imza topladığı merak edildi. YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, imza toplama sürecinin 27 Mart saat 20.00'ye kadar devam edeceğini dile getirdi. Peki, Ahmet Özal kaç imza topladı? Ahmet Özal YSK Cumhurbaşkanlığı aday imza sayısı ne?

AHMET ÖZEL KAÇ İMZA TOPLADI?

Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 100 bin imza toplaması gereken isimlerden biri olan Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, ilk günün sonunda 237 imza sayısına ulaşabildi. Hatırlanacağı üzere Özal, geçtiğimiz günlerde iddialı bir çıkışa imza atarak "Oyumuz yüzde 25 civarında" demişti.

Saat 20.00 itibariyle toplanan imzalar şu şekilde: