Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Osmanlı Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, Vatanseverler Partisi,Yeni Anavatan Partisi, Yeni Yol Partisinin oluşturduğu Türkiye İttifakı, Yeşilköy'de bir otelde 'Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Tanıtım Toplantısı' düzenlendi. Peki, Ahmet Özal cumhurbaşkanı adayı mı? Ahmet Özal cumhurbaşkanı adayı oldu mu?

Bir süredir seçimlerin yaklaşması ile birlikte Ahmet Özal cumhurbaşkanı adayı mı? sorusu gündemde yer alıyordu. 7 siyasi partinin bir araya geldiği Türkiye İttifakı, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ı cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı. Peki, Ahmet Özal cumhurbaşkanı adayı mı? Ahmet Özal cumhurbaşkanı adayı oldu mu?

AHMET ÖZAL CUMHURBAŞKANI ADAYI MI?

Ahmet Özal, Türkiye İttifakı'nın genel başkanlarına kendisine güvendikleri ve aday gösterdikleri için teşekkür etti. Partisinden istifa ettiğini belirten Özal, Cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız aday olarak katılacağını söyledi.

Özal, siyaseti erken yaşlardan itibaren yakından takip ettiğini kaydederek "Rahmetli babam sayesinde Türkiye'nin iç ve dış siyasi meselelerinde hep yanında oldum, büyük tecrübeler kazandım. Sonraki yıllarda da siyaseti, teknolojiyi ve dünyadaki değişimleri yakından takip ettim. Türkiye bu değişimlere süratle hazırlanmalıdır, kaybedecek vakit de yoktur" dedi.