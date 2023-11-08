Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği açıklandı. Peki, Ahmet Nur Çebi neden PFDK'ya sevkedildi? Beşiktaş neden PFDK'ya sevkedildi? İşte detaylar…

Ahmet Nur Çebi neden PFDK'ya sevkedildi? Beşiktaş neden PFDK'ya sevkedildi?

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'ın PDFK'ya sevk edildiği belirtildi. Peki, Ahmet Nur Çebi neden PFDK'ya sevkedildi? Beşiktaş neden PFDK'ya sevkedildi? İşte detaylar…

BEŞİKTAŞ NEDEN PFDK'YA SEVKEDİLDİ?

Beşiktaş Kulübü'nün 05.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AHMET NUR ÇEBİ NEDEN PFDK'YA SEVKEDİLDİ?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 05.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BURAK YILMAZ NEDEN PFDK'YA SEVKEDİLDİ?

Beşiktaş Kulübü antrenörü Burak Yılmaz'ın 05.11.2023 tarihinde oynanan Antalyaspor-Beşiktaş Süper Lig müsabakası sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu röportajda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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