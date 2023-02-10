Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremde ülkemiz ağır kayıplar verdi. Can kayıplarımız artmaya devam ederken, arama kurtarma çalışmaları da son sürat devam ediyor. Peki, Ahmet Nur Çebi ne dedi? Ahmet Nur Çebi'ye neden tepki gösterildi?

Ahmet Nur Çebi ne dedi? Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremde ülkemiz ağır kayıplar verdi. Can kayıplarımız artmaya devam ederken, arama kurtarma çalışmaları da son sürat devam ediyor. Peki, Ahmet Nur Çebi ne dedi? Ahmet Nur Çebi'ye neden tepki gösterildi? Detaylar...

AHMET NUR ÇEBİ NE DEDİ?

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde tek yürek olan ezeli rakip taraftarları, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Süper Lig'in durumuyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Hatayspor ve Gaziantep FK'nın geçmişteki maçlarının sayılmamasını isteyen Çebi'ye, Beşiktaşlılar da sert çıktı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, rakiplerinden özür diledi.

SPOR CAMİASI TEK YÜREK

Ezeli rakip taraftarları, kulüplerin ortak yürüttüğü yardım çalışmalarına akın etti. Bu süreçte Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Lig Radyo'ya verdiği röportajda Süper Lig'in durumuyla ilgili kullandığı ifadeler büyük tepki çekti. Beşiktaşlı taraftarlar da Çebi'ye çok sert çıktı.

"ADALETLİ LİG İSTİYORUZ DEMİŞLERDİ"

G.Saray'ın sezon başında yaptığı açıklamayı hatırlatan Çebi, "Sayın Galatasaray Başkanı en başında 'Adaletli lig istiyoruz' dedi. Öyleyse bu takımlarla deplasmanda oynayıp puan kaybeden takımlar varken, kendi sahalarında oynayıp lehlerine puan yazdırmak ne kadar adil olur?" dedi.

"SAYILMAMASI GEREKİYOR"

Gaziantep FK ve Hatay'ın ligden çekilmesiyle yaşanacak senaryoyu anlatan Çebi, "1-2 tane takımımız var, ayağa kalkana kadar bunlar maalesef ligde olamayacak. Dondurulmasını talep ediyoruz. Ancak nasıl olacağı konusunda tereddütler var. Bundan sonra onlarla oynayacak maçların sayılmayacağı gibi, Beşiktaş olarak geçmiştekilerin de sayılmaması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

TEPKİNİN BOYUTU ÇOK BÜYÜK

Başkan Çebi'nin yaptığı bu açıklama sosyal medyada büyük tepki çekti. Bazı Beşiktaşlı taraftarların, yorumlarda ezeli rakip taraftarlarından özür dilediği görüldü.

İşte sosyal medyadaki tepkiler: