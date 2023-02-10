Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremde ülkemiz ağır kayıplar verdi. Can kayıplarımız artmaya devam ederken, arama kurtarma çalışmaları da son sürat devam ediyor. Ahmet Nur Çebi ne dedi? Ahmet Nur Çebi deprem açıklaması ne?

G.Saray'ın sezon başında yaptığı açıklamayı hatırlatan Çebi, "Sayın Galatasaray Başkanı en başında 'Adaletli lig istiyoruz' dedi. Öyleyse bu takımlarla deplasmanda oynayıp puan kaybeden takımlar varken, kendi sahalarında oynayıp lehlerine puan yazdırmak ne kadar adil olur?" dedi.

Gaziantep FK ve Hatay'ın ligden çekilmesiyle yaşanacak senaryoyu anlatan Çebi, "1-2 tane takımımız var, ayağa kalkana kadar bunlar maalesef ligde olamayacak. Dondurulmasını talep ediyoruz. Ancak nasıl olacağı konusunda tereddütler var. Bundan sonra onlarla oynayacak maçların sayılmayacağı gibi, Beşiktaş olarak geçmiştekilerin de sayılmaması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çebi'nin yaptığı bu açıklama sosyal medyada büyük tepki çekti. Bazı Beşiktaşlı taraftarların, yorumlarda ezeli rakip taraftarlarından özür dilediği görüldü.